استبعاد لاعبتين من الزوجي في فرنسا المفتوحة بعد ضرب فتاة بالكرة

المصدر: رويترز

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تقرر استبعاد الثنائي المؤلف من اليابانية ميو كاتو والإندونيسية ألديلا سوتجيادي من منافسات زوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما ضربت كاتو الكرة بين النقاط لتصطدم بإحدى فتيات جمع الكرات خلال لقاء في الدور الثالث اليوم الأحد.

وأنذر حكم الكرسي ألكسندر جوج اللاعبة اليابانية قبل أن يطالب الثنائي المنافس المؤلف من التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارة سوريبيس تورمو باستبعاد كاتو وسوتجيادي.

وقال جوج "لا، لا، دعيني أشرح لك. لم تتعمد (كاتو) ذلك ولم تصب (الفتاة) بسوء".

وردت سوريبيس تورمو "لم تتعمد ذلك؟ إنها تبكي؟".

وأضافت بوزكوفا "وهي تدمي"، ما دفع الحكم للتوجه إلى الفتاة التي كانت تبكي.

وبعدما تحدث إلى الفتاة، عاد إلى مقعده وأعلن نهاية المباراة واستبعاد كاتو وسوتجيادي.

وكانت بوزكوفا وسوريبيس تورمو متقدمتين 7-6 و1-3 وقت توقف المباراة.

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