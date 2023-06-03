المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز: أنا لاعب متكامل

المصدر: رويترز

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بدا الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً واثقاً من قدراته في أول بطولة كبرى يخوضها بصفته المصنف الأول عالمياً بعدما حجز مكانه في الدور الرابع، أمس الجمعة، قائلاً إنه كان "لاعباً متكاملاً".

وتغلب ألكاراز على الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و6-4 و6-2 ليضرب موعداً في الدور الرابع مع الإيطالي لورينتسو موسيتي.

وقال ألكاراز في مؤتمر صحفي عندما سُئل عن نقاط قوته كلاعب "أنا لاعب متكامل.. أود أن أقول إن أقوى شيء لدي في الملعب هو الضغط إلى أقصى حد.. أدفع المنافس إلى الحد الأقصى في كل مرة".

وأصبح ألكاراز أصغر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي عندما كان عمره 19 عاماً العام الماضي. كما أنه أيضاً أصغر مصنف أول في باريس منذ بيورن بورج عام 1976.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على بطولة كبرى واحدة بالفعل بعد فوزه بلقب أمريكا المفتوحة العام الماضي، وهو المرشح الأوفر حظاً للتتويج بالبطولة الحالية على الملاعب الرملية في باريس.

وقال إن مشاركته السابقة في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2022، حيث خسر في دور الثمانية وكذلك مسيرته في بطولة أمريكا المفتوحة بدأت أسوأ من بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام.

وأضاف: "في أمريكا المفتوحة كنت في ورطة أكبر (في الأسبوع الأول) أيضاً. بعض المباريات صعبة حقاً في البداية. كانت صعبة حقاً بالنسبة لي".

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