طرح قميص تدرب به مايكل جوردان بأولمبياد 1992 للبيع في مزاد

المصدر: رويترز

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يطرح قميص ملطخ بالعرق ارتداه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان في حصة تدريبية في أولمبياد 1992 للبيع في المزاد في لوس انجلوس في يونيو في ظل توقعات بأن يتراوح سعره بين 400 ألف و600 ألف دولار.

ويحمل القميص الأبيض المزين بالأحمر والأبيض والأزرق توقيع اللاعب وسيطرح للبيع في مزاد ضمن مجموعة "أساطير رياضية" للمقتنيات الرياضية بين 23 و25 يونيو.

وضم منتخب أمريكا لكرة السلة في تلك الدورة الأولمبية، عندما سمحت السلطات للاعبين محترفين بدوري كرة السلة الأمريكي بالمشاركة للمرة الأولى، بعضا من أفضل اللاعبين على مر العصور أمثال جوردان ولاري بيرد وماجيك جونسون فيما عرف بفريق الأحلام. وفاز المنتخب الأمريكي بالذهبية في برشلونة بسهولة.

وقال كودي فريدريك مدير دار جوليانز إن عائدات بيع مقتنيات جوردان ستخصص لمركز لصحة المرأة والطفل في العاصمة الكينية نيروبي.

ويطرح في المزاد أيضا قميص كرة قدم ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في 1971 ومتعلقات نجم كرة السلة الأمريكي كوبي برايانت والملاكم فلويد مايويذر ونجم كرة القدم دييجو مارادونا ولاعب التنس الكبير رافائيل نادال.

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