التونسية أنس جابر تتأهل للدور الثاني في رولان غاروس

المصدر: د ب أ

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صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) بعدما تغلبت على الإيطالية لوسيا برونزيتي 6 / 4 و6 / 1 اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

واحتاجت أنس جابر، المصنفة السابعة على العالم، إلى 70 دقيقة لحسم مباراتها أمام برونزيتي الفائزة قبل أيام بلقب بطولة الرباط المفتوحة في المغرب.

وتعافت أنس جابر من الإصابة التي عانت منها في ربلة الساق (عضلة السمانة)، قبل بدء استعداداتها لخوض ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم.

وكانت الإصابة قد أجبرت أنس جابر على الانسحاب من الدور قبل النهائي ببطولة شتوتجارت، والانسحاب من المشاركة في بطولة مدريد التي كانت تحمل لقبها.

وعادت للمشاركة عبر بطولة روما قبل ثلاثة أسابيع لكنها وجدت صعوبة في التحرك بالشكل المطلوب خلال مباراتها الأولى التي انتهت بالهزيمة أمام باولا بادوسا.

وقبل خوض منافسات رولان غاروس، أعلنت أنس جابر أنها مستعدة بنسبة 100 % ، وقد أثبتت ذلك عبر الأداء القوي في مباراتها بالدور الأول اليوم، حسب ما ذكرته الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عبر موقعها.

وتلتقي أنس جابر في الدور الثاني، الفائزة في مباراة الدور الأول بين الفرنسيتين أوسيان دودان وسيلينا جانيسيفيتش.

وفجرت الروسية الشابة ميرا أندريفا /16 عاما/ مفاجأة كبيرة خلال الظهور الأول لها في بطولات الجراند سلام الاربع الكبرى، وأطاحت بالأمريكية أليسون ريسك من الدور الأول.

واحتاجت أندريفا إلى 56 دقيقة فقط للفوز على ريسك بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6 /2 و6 /1 لتحجز مقعدها في الدور الثاني.

وتعتبر أندريفا المصنفة 143 على العالم، أصغر لاعبة تشارك في النسخة الحالية لرولان غاروس.

وفي مباريات أخرى، فازت السويدية ريبيكا بيترسون على الفرنسية فيونا فيرو 6 /2 و6 /صفر والفرنسية ديان باري على الأوكرانية أنيلينا كالينينا 6 /2 و6 /3 والصربية أولجا دانيلوفيتش على الأوكرانية كاترينا كوزلوفا 6 /3 و6 /2.

كما فازت الفرنسية أوسيان دودان على مواطنتها سيلينا جانيسيفيتش صفر/ 6 و6 /2 و6 /1 كما تأهلت التشيكية ليندا نوسكوفا إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافستها دانا كوفينيتش لاعبة مونتينجرو (الجبل الأسود).



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