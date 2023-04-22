إقالة رئيسة تحرير مجلة ألمانية بعد مقابلة وهمية مع شوماخر

المصدر: رويترز

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أقالت مجلة ألمانية، أجرت «مقابلة» مع مايكل شوماخر باستخدام الذكاء الاصطناعي، رئيسة تحريرها، واعتذرت لعائلة أسطورة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ولم يظهر شوماخر، بطل العالم سبع مرات والبالغ عمره 54 عاماً، علناً منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال التزلج في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر 2013.

وقالت عائلة شوماخر، الأسبوع الماضي، إنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلة «دي أكتويل» الأسبوعية التي تملكها مجموعة «فونكه».

واعتذرت المجموعة في بيان على موقعها.

وأضافت بيانكا بولمان، مديرة تحرير المجموعة: «كان يجب منع هذا المقال المضلل من الخروج إلى النور»، مؤكدةً أنه «لا يفي بأي حال من الأحوال بمعايير الصحافة التي يتوقعها القراء من ناشر مثل فونكه».

ولفتت إلى أن «رئيسة التحرير آن هوفمان، المسؤولة عن المجلة صحافياً منذ 2009، أعفيت من مهامها اليوم».

وظهرت صورة شوماخر على غلاف النسخة الأخيرة من مجلة «دي أكتويل» بعنوان «مايكل شوماخر: المقابلة الأولى»، ثم بعنوان صغير «تبدو حقيقية بشكل خادع».

وبداخل العدد كانت المقتبسات عبارة عن ردود بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتفرض عائلة شوماخر قيوداً مشددة على الحالة الطبية لبطل العالم السابق، ولا يزوره سوى عدد قليل من أصدقائه وأفراد الأسرة.

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