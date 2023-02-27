فيوري يهزم جيك بول في السعودية تحت أنظار رونالدو وتايسون

المصدر: رويترز

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تعرض جيك بول لأول خسارة في مسيرته الحديثة بالملاكمة على يد تومي فيوري في نزال بالدرعية في السعودية تحت أنظار نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وبطل الملاكمة السابق مايك تايسون مساء الأحد.

وتفوق نجم تلفزيون الواقع البريطاني على منافسه الأمريكي صانع المحتوي الشهير بوسائل التواصل الاجتماعي بآراء الحكام في "نزال الحقيقة".

ووسط ضيوف لامعين، مثل رونالدو الذي انتقل للعب مؤخرا بفريق النصر السعودي، وتايسون فيوري الأخ غير الشقيق لتومي وبطل العالم الحالي بوزن الثقيل استغل تومي هفوات بول خلال ثماني جولات.

وقال فيوري الذي خرج أخيرا من ظل عائلته الشهيرة في الملاكمة "الليلة حققت إرثي الخاص".

وأضاف "خلال عامين ونصف كان لدي حلم ورؤية ولم يؤمن أحد بي، الآن يمكنهم الوقوف والمشاهدة".

كان فيوري الأفضل في التبادلات الأولى لكن بول بدأ في التأقلم في الجولة الثالثة وحاول جذب منافسه للأمام والهجوم بيده اليمنى.

وخصمت نقطة من بول في الجولة الخامسة لضرب مؤخرة رأس فيوري الذي خصمت منه نقطة أيضا للمسك في الجولة السادسة.

وضغط بول في الجولة الأخيرة حين بحث الاثنان عن ضربة قاضية لم تتحقق.

وقال بول الذي حقق ستة انتصارات في مسيرته قبل هذه الهزيمة "كل الاحترام لتومي، فاز، لا تحكموا علي من انتصاراتي بل من هزائمي، سأعود واستحق إعادة النزال، كان قتالا رائعا ومتقاربا".

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