مصر تتأهل لبطولة العالم للسلة بعد الفوز على تونس

المصدر: رويترز

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تأهلت مصر إلى بطولة العالم لكرة السلة بفوزها على تونس 71-67 في الإسكندرية ضمن المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية اليوم الجمعة.

وصعدت مصر للنهائيات العالمية للمرة السابعة في تاريخها والأولى منذ 2014.

وتقام نسخة 2023 في اليابان وإندونيسيا والفلبين بين أغسطس آب وسبتمبر أيلول هذا العام.

وأنهت مصر الشوط الأول متقدمة 35-31 بعد التعادل في الربع الأول 17-17، وضغطت في الربع الثالث لتتقدم بفارق عشر نقاط بنتيجة 55-45 قبل حسم الانتصار بصعوبة بفارق أربع نقاط.

وتأهلت مصر بجانب جنوب السودان وساحل العاج إلى بطولة العالم من أفريقيا حتى الآن.

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