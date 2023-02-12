زوجة بطل العالم تولا وشقيقه يفوزان بماراثون دبي

المصدر: رويترز

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فازت العداءة ديرا ديدا زوجة بطل العالم الإثيوبي تاميرات تولا، بماراثون دبي اليوم الأحد، فيما فاز شقيقه أبديسا تولا في فئة الرجال.

وحققت ديدا أكبر فوز في مسيرتها بعدما أنهت السباق في ساعتين و21 دقيقة و11 ثانية، وهو رقم قياسي شخصي، متفوقة على مواطنتيها روتي أجا وسيرانيش يرجا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وفي مشاركته الأولى بسباقات الماراثون، فاز أبديسا تولا (22 عاماً) في فئة الرجال، بعدما أنهى السباق في ساعتين وخمس دقائق و42 ثانية، متفوقاً على مواطنيه ديريسا جيليتا وهامانوت اليو انجداياهو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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