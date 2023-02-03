وفاة جابوي أول فائز من «رينو» في فورمولا 1

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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توفي السائق والمهندس الفرنسي جان بيير جابوي، الذي منح رينو في عام 1979 أول انتصار له في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، عن 80 عاماً.

ونعى فريق ألبين المملوك لشركة رينو وفاته، أمس، وأشاد بالفائز بسباقين، باعتباره رائداً، بعد أن أصبح فوزه في ديجون-برينوا هو الأول أيضاً في فورمولا 1 لسيارة بمحرك تربو.

وقال الفريق: «قاد رحلة رينو إلى فورمولا 1 في عام 1977 بمرونته ونهجه الجريء».

وأضاف: «استطاع بتصميمه وتفانيه من أجل النجاح أن يلهم الكثيرين، ما وصلنا إليه اليوم كان بسبب جان بيير وإرثه الذي سيستمر».

وخاض جابوي 49 سباقاً في فورمولا 1 وظهر لأول مرة في سباق بلاده ضمن سباقات الجائزة الكبرى في لوكاستليه مع تيريل في 1975، قبل أن ينافس مع رينو من 1977 إلى 1980.

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