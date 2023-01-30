ميار شريف تتأهل للدور الثاني ببطولة ليون المفتوحة للتنس

المصدر: د ب أ

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صعدت نجمة التنس المصرية ميار شريف إلى الدور الثاني ببطولة ليون المفتوحة للتنس التي افتتحت منافساتها اليوم الاثنين، وذلك على حساب الكرواتية آنا كونجو.

ولم تواجه ميار شريف عناء كبيرا في تجاوز مباراتها بالدور الأول، حيث انسحبت كونجو خلال المجموعة الثانية من المباراة، وذلك عندما كانت ميار شريف متقدمة 6 / 2 و3 / 2 .

كذلك تأهلت البلجيكية مارينا زينفسكا إلى الدور الثاني بالفوز على المجرية دلما جالفي 6 / 1 و7 / 6 .

وتستأنف منافسات الدور الأول اليوم حيث تشهد مواجهات من بينها مباراة الإسبانية جاربين موجوروزا أمام التشيكية ليندا نوسكوفا ومباراة الألمانية جول نيمير أمام الصربية أولجا دانيلوفيتش، كما تلتقي الفرنسية أليز كورنيه مع الكولومبية كاميلا أوسوريو.



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