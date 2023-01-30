الدنمارك تتوّج ببطولة العالم لكرة اليد للمرة الثالثة توالياً

المصدر: د ب أ

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توج المنتخب الدنماركي ببطولة كأس العالم لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على المنتخب الفرنسي 34 / 29 خلال المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت أمس الأحد.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 16 / 15، وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الدنماركي في تأكيد تفوقه، وأنهاه متقدما بفارق أربعة أهداف بنتيجة 18 / 14.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتوج بها المنتخب الدنماركي بطلا للعالم بعد نسختي 2019 و2021.

كان المنتخب الدنماركي حصل على الميدالية الفضية ثلاث مرات، كما حصل على الميدالية البرونزية مرة واحدة.

في المقابل، فشل المنتخب الفرنسي في تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد مرات التتويج باللقب، حيث توقف رصيده عند ستة ألقاب كان آخرها في العام 2017.

يذكر أن المنتخب الفرنسي حصل على الميدالية الفضية مرة واحدة، قبل هذه النسخة، وحصل على الميدالية البرونزية أربع مرات.

وكان المنتخب الإسباني حصل على المركز الثالث بفوزه على المنتخب السويدي، الذي حل رابعا، بنتيجة 39 / 36.

فيما جاء المنتخب الألماني في المركز الخامس، بتغلبه على المنتخب النرويجي، الذي حل سادسا، بنتيجة 28 / 24.

وجاء المنتخب المصري في المركز السابع، عقب تغلبه على المجر، الذي احتل المركز الثامن، بنتيجة 36 / 35.

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