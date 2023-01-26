السويد تبلغ قبل نهائي بطولة العالم لليد وتحرم مصر من تكرار إنجاز 2001

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنهى منتخب السويد أحلام نظيره المصري في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة العالم لكرة اليد، بعدما تغلب عليه 26 / 22 أمس الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

وتأهل منتخب السويد للمربع الذهبي في البطولة، التي يستضيفها على ملاعبه بالاشتراك مع بولندا، حيث يحلم بالحصول على اللقب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة العام 1999.

ورغم البداية الجيدة للمنتخب المصري، الذي ظل متقدما في النتيجة حتى منتصف الشوط الأول، لكن سرعان ما فرض منتخب السويد هيمنته على اللقاء، لينهي الشوط لصالحه بنتيجة 14 / 9.

وحاول منتخب مصر العودة في اللقاء خلال الشوط الثاني، لكنه لم يتمكن من قلب الأمور، في ظل المؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي دعمت المنتخب السويدي، الذي أنهى اللقاء لصالحه بفارق 4 أهداف.

وكان المنتخب المصري يطمح خلال النسخة الحالية للبطولة لتكرار إنجازه، الذي حققه في نسخة المسابقة العام 2001 بفرنسا، حينما بلغ الدور قبل النهائي، لاسيما في ظل امتلاكه كوكبة من النجوم الشباب، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يعجز خلالها المنتخب المصري عن عبور دور الثمانية، بعدما خرج من الدور ذاته في النسخة الماضية التي استضافها على ملاعبه قبل عامين، بالخسارة أمام المنتخب الدنماركي برميات الترجيح.

وواصل منتخب الدنمارك حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في النسختين الماضيتين، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة.

وحجز المنتخب الدنماركي مقعده في الدور قبل النهائي للبطولة، المقامة حاليا في السويد وبولندا، عقب فوزه الكاسح 40 / 23 على منتخب المجر، في دور الثمانية للمسابقة، يوم الأحد.

وبسط المنتخب الدنماركي سيطرته المطلقة على مجريات الأمور في المباراة، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 21 / 12، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الثاني، ليصل إلى 17 هدفا.

وضرب منتخب الدنمارك موعدا في المربع الذهبي للبطولة، غدا الجمعة، مع نظيره الإسباني الذي تغلب على منتخب النرويج بنتيجة 35 / 34 بعد مباراة ماراثونية في دور الثمانية أيضا.

وشهدت المباراة ندية شديدة بين المنتخبين، فرغم تقدم إسبانيا 13 / 12 في الشوط الأول، إلا أن منتخب النرويج سرعان ما استعاد اتزانه وتقدم في النتيجة خلال الشوط الثاني، قبل أن يخطف المنتخب الإسباني التعادل 25 / 25، ليحتكم الفريقان إلى وقتين إضافيين، مدة كل منها 10 دقائق.

وتواصلت الإثارة خلال الوقتين الإضافيين، حيث استمر التعادل في الوقت الإضافي الأول بنتيجة 29 / 29، قبل أن يحسم منتخب إسبانيا النتيجة لصالحه في الوقت الإضافي الثاني بفارق هدف وحيد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز