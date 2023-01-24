مصر تخسر أمام الدنمارك وتلاقي السويد في دور الثمانية ببطولة العالم لليد

المصدر: رويترز

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خسر المنتخب المصري 30-25 أمام نظيره الدنماركي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد أمس الاثنين، ليلاقي السويد، التي تشارك في استضافة البطولة مع بولندا، في دور الثمانية.

أنهت الدنمارك، حاملة اللقب، الشوط الأول متقدمة بنتيجة 17-12، ثم حافظت على تفوقها بنفس الفارق في المباراة التي أقيمت في مالمو بالسويد.

وتصدر المنتخب الدنماركي المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط ليلاقي المجر في دور الثمانية.

وجاء المنتخب المصري الذي توقف رصيده عند ثماني نقاط في المركز الثاني ليلعب أمام السويد.

كما فاز منتخب تونس بنتيجة 30-25 على نظيره الجزائري ضمن المجموعة الثانية لكأس الرئيس، التي تقام ضمن بطولة العالم لليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تونس بنتيجة 15-12، قبل أن تواصل التألق في الشوط الثاني، لتحقق العلامة الكاملة في كأس الرئيس وتتصدر المجموعة برصيد ست نقاط.

وبذلك ستلعب تونس على المركز 25 في بطولة العالم ضد منتخب تشيلي والذي تصدر المجموعة الأولى.

وفيما احتلت الجزائر المركز الأخير في المجموعة، بعدما خسرت مبارياتها الثلاث، لتلعب على المركز 31 وتواجه منتخب أوروغواي.

وخسر المغرب أمام مقدونيا الشمالية 40-25 ليلعب المنتخب القادم من شمال أفريقيا أمام السعودية في مباراة تحديد المركز 29.

وفي المجموعة الثالثة للدور الرئيسي، خسر منتخب قطر 26-22 من الأرجنتين ليحتل المركز السادس والأخير في مجموعته دون أي نقاط.

وانتهى الشوط الأول لصالح الأرجنتين بنتيجة 12-9 قبل أن ينتهي اللقاء لصالحه ليحقق فوزه الثاني في بطولة العالم ويحتل المركز الخامس في المجموعة بنقطتين.

وفي المجموعة الرابعة للدور الرئيسي، فاز منتخب أمريكا 24-22 على منتخب بلجيكا، بعدما حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14-12.

واحتل منتخب أمريكا المركز الخامس في المجموعة بنقطتين فيما تذيل منافسه البلجيكي الترتيب بدون أي نقاط.

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