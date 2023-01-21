مصر تهزم البحرين وتبلغ دور الثمانية ببطولة العالم لليد

المصدر: رويترز

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تأهلت مصر إلى دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد بعد فوزها 26-22 على البحرين اليوم السبت.

وتتصدر مصر المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي بثماني نقاط متفوقة بثلاث نقاط على الدنمرك التي تواجه أمريكا في وقت لاحق من اليوم.

وتحتاج مصر إلى التعادل مع الدنمرك حاملة اللقب في آخر جولة يوم الاثنين لتضمن التأهل في الصدارة والابتعاد عن طريق السويد التي تستضيف البطولة بالمشاركة مع بولندا.

وانتهت آمال البحرين في بلوغ دور الثمانية بعد توقف رصيدها عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وأنهت مصر الشوط الأول متقدمة 13-9 بفضل أربعة أهداف من الجناح أكرم يسري.

وعززت مصر تفوقها إلى سبعة أهداف قبل عشر دقائق من النهاية بعد تألق الحارس المخضرم كريم هنداوي، لكن البحرين أحرزت ثلاثة أهداف متتالية لتقلص النتيجة إلى 24-21.

ونال هنداوي جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد إنقاذه 16 من 36 محاولة على مرماه، كما كان يحيى الدرع الأكثر تسجيلا في صفوف مصر بخمسة أهداف.

وتصدر علي ميرزا قائمة مسجلي البحرين بستة أهداف.

وفازت صربيا 28-22 على الأرجنتين في المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي لترفع رصيدها إلى أربع نقاط مثل هولندا.

وتتصدر ألمانيا، التي تواجه هولندا في وقت لاحق من اليوم، المجموعة بست نقاط مثل النرويج التي تواجه قطر التي كانت فقدت فرصة التأهل إلى دور الثمانية.

وفي منافسات كأس الرئيس، فاز المغرب 28-27 على الجزائر في المجموعة الثانية، فيما تلعب تونس ضد مقدونيا الشمالية في وقت لاحق.

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