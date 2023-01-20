مصر تهزم بلجيكا وتضع قدماً بدور الثمانية في بطولة العالم لليد

المصدر: د ب أ

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وضع منتخب مصر قدما في دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في بولندا ووارسو.

وتغلب منتخب مصر 33 / 28 على نظيره البلجيكي، اليوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي للمونديال، التي شهدت أيضا فوز البحرين 32 / 27 على الولايات المتحدة الأمريكية، وتعادل الدنمارك مع كرواتيا 32 / 32.

وتسيد المنتخب المصري مجريات الشوط الأول، الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 22 / 15، قبل أن يستعيد منتخب بلجيكا اتزانه نسبيا في الشوط الثاني، ليقلص الفارق إلى 5 أهداف فقط.

وتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب الدنمارك (حامل اللقب).

وفي اللقاء الآخر، كان المنتخب البحريني هو الطرف الأفضل منذ بداية اللقاء، حيث أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17 / 13، قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني، الذي أنهاه لصالحه بفارق 5 أهداف.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب البحرين إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة أمام منتخب كرواتيا، صاحب المركز الرابع، في حين بقي منتخب أمريكا بلا نقاط في المركز السادس (الأخير).

ويشارك في الدور الرئيسي المنتخبات الثلاثة الأولى من كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور التمهيدي للمسابقة، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ24 على 4 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة.

وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي سيكون معه رصيده من النقاط الذي حصده في الدور التمهيدي من مواجهاته مع الفريقين المتأهلين معه في نفس مجموعته، مع العلم أن كل منتخب لن يلتقي مرة أخرى مع أي منتخب لعب معه في الدور التمهيدي ( أي أن المنتخب المتأهل للدور الرئيسي سيخوض 3 مباريات فقط وستكون ضد منتخبات لم يلعب معها في التمهيدي).

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية، ثم بعدها يقام الدور قبل النهائي ثم النهائي.

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