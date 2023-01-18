مصر تسحق أمريكا وخروج تونس من بطولة العالم لليد
واصلت مصر انتصاراتها في بطولة العالم لكرة اليد في السويد وبولندا وفازت 35-16 على أمريكا في ختام المجموعة السابعة أمس الثلاثاء.
وسيطر أبطال أفريقيا، الذين ضمنوا التأهل للدور الرئيسي في وقت سابق، على اللقاء وتقدموا بنتيجة 19-7 مع نهاية الشوط الأول.
ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط، بعدما فازت على كرواتيا والمغرب، لتتصدر المجموعة.
ونال محمد علي حارس مرمى مصر جائزة رجل المباراة.
وتغلبت كرواتيا 36-24 على المغرب لترافق مصر إلى الدور الرئيسي.
وفي المجموعة الثامنة فازت البحرين 30-28 على بلجيكا لتحقق انتصارها الأول في بطولة العالم وتلتحق بالدنمارك حاملة اللقب في الدور التالي.
وفشلت تونس في التأهل عقب الخسارة 34-21 من الدنمارك.
وخسرت الجزائر 37-21 من ألمانيا في المجموعة الخامسة لتتعرض للهزيمة الثالثة على التوالي.
وضمنت ألمانيا صدارة المجموعة، فيما أخفقت قطر في الظفر بالمركز الثاني عقب الخسارة 34-24 من صربيا.