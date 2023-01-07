بارتي بطلة أستراليا المعتزلة حامل

المصدر: رويترز

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أعلنت آشلي بارتي بطلة أستراليا المفتوحة للتنس المعتزلة أمس الجمعة أنها تنتظر مولودها الأول، بعد 12 شهرا من تتويجها باللقب الكبير في ملبورن بارك.

وتزوجت بارتي، الفائزة بثلاثة ألقاب بالبطولات الأربع الكبرى، العام الماضي من جاري كيسيك صديقها منذ فترة طويلة، وقالت عبر انستغرام إن العام 2023 "يبدو أنه سيكون الأعظم" مع صورة لكلبها مع حذاء لطفل.

وأضافت بارتي "نحن متشوقون لمغامرتنا الجديدة".

وستعود بارتي إلى أستراليا المفتوحة لتقديم المشورة لمواطنتها الواعدة أوليفيا جاديتسكي خلال البطولة بين 16-29 يناير الجاري.

واختتمت المصنفة الأولى على العالم سابقا مسيرتها بالملاعب في مارس الماضي بعد وقت قصير من إنهاء انتظار بلادها لمدة 44 عاما لتتويج بطل محلي بلقب أستراليا المفتوحة.

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