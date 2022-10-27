البريطاني بن يتخلى عن رخصة الملاكمة بعد سقوطه في اختبار للمنشطات

المصدر: رويترز

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تخلى الملاكم البريطاني كونور بن المتخصص في وزن الوسط عن رخصة الملاكمة بعد أن أدى سقوطه في اختبار للمنشطات إلى الغاء نزال مرتقب أمام مواطنه كريس يوبانك جونيور في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين في بيان اليوم الأربعاء إنها أيدت "مزاعم سوء السلوك" ضد بن بعد استدعائه لجلسة استماع يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.

وقالت "في صباح جلسة الاستماع، تخلى السيد بن طواعية عن رخصته التي حصل عليها من الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين.

"ووفقا للقواعد واللوائح، حددت الرابطة الادعاءات عقب جلسة الاستماع التي كان السيد بن ممثلا فيها بشكل قانوني.

"تم تأييد مزاعم سوء السلوك ضد السيد بن".

وتم إلغاء المباراة بين بن (26 عاما) ويوبانك المتخصص في وزن فوق المتوسط، على وزن متفق عليه هو 71.214 كيلوجرام، في 6 أكتوبر الجاري قبل يومين من موعد إقامتها في ملعب أو2 بلندن عندما قالت الرابطة البريطانية لملاكمة المحترفين إنه لا يمكن المضي قدما في اقامتها.

وتم اكتشاف "كميات ضئيلة من عقار للخصوبة" في اختبار عشوائي أجرته جمعية مكافحة المنشطات التطوعية في أغسطس الماضي كما ذكرت التقارير.

وتم نشر بيان الليلة الماضية عبر حسابات بن على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه إن الملاكم قرر عدم تجديد رخصته.

وجاء في البيان "تركيز كونور ينصب في الوقت الحالي فقط على تبرئه اسمه. مع ذلك مجلس الإدارة جعل من الصعب للغاية على كونور التركيز على القيام بذلك من خلال تصرفه بشكل غير عادل ومتحيز. في مثل هذه الظروف قرر كونور عدم تجديد رخصته (التي انتهت).

"كونور أبلغ المجلس بأنه إذا لم يقبل انتهاء رخصته فأنه سيقرر التخلي عنها".

وأضاف البيان أن مزاعم سوء التصرف لم تكن مرتبطة بفشله في الاختبار الذي أجرته جمعية مكافحة المنشطات التطوعية.

وتحقق الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات في نتيجة اختبار بن.

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