ريكاردو يدخل الحلبة على ظهر حصان قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد لا يجد دانييل ريكاردو سائق مكلارين فريقا الموسم المقبل، لكن السائق الأسترالي ارتدى ملابس رعاة البقر وامتطى حصانا أمس الخميس قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى في أوستن في تكساس يوم الأحد المقبل.

ولم يشر ريكاردو، الذي استبعده مكلارين لصالح مواطنه أوسكار بياستري، بعد ما إذا كان مستعدا للانطلاق في فورمولا 1، لكنه أظهر أنه يعرف كيفية ارتداء ملابس وقبعة رعاة البقر.

وقال بيير جاسلي؛ سائق ألفا توري، مبتسما خلال مؤتمر صحفي الليلة الماضية "هل جاء بحصان صباح اليوم؟ لقد اعتقدت أن الصور غير صحيحة عندما رأيتها في البداية". "لم أر قط حصانا في منطقة شاحنات كل فريق خلف المرأب في حلبة فورمولا 1. مثل هذه الأشياء تحدث في أمريكا وأنا استمتع بذلك حقا".

وقال ريكاردو لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1 "(كنا نظن) أن ذلك سيجلب القليل من الأجواء الإضافية للحلبة. كما نعلم، تكون أيام الخميس هادئة نوعا ما. لذلك كان من الرائع حقا القيام بذلك". "أعني لقد شعرت بالحرج قليلا في البداية لكنني كنت فقط استمتع ببعض المرح".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز