كيب تاون تستضيف سباقاً لفورمولا ئي للسيارات الكهربائية العام المقبل

المصدر: رويترز

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قالت الجهة المشرفة على سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية أمس الأربعاء إن كيب تاون ستستضيف جولة من البطولة في فبراير المقبل، لتنضم إلى حيدر أباد الهندية وساو باولو البرازيلية كثلاثة مواقع جديدة لاستضافة السباقات في العام 2023.

وسيكون سباق 25 فبراير هو أول ظهور لفورمولا ئي في جنوب إفريقيا وستكون الجولة الخامسة ضمن 17 جولة الموسم المقبل.

وتبدأ البطولة التي تستضيف المدن سباقاتها، والتي تشكل بداية الحقبة الجديدة لسيارات الجيل الثالث وهي سيارات أسرع وأكثر كفاءة وأخف وزنا، في مكسيكو سيتي في يناير المقبل.

وأضافت الجهة المشرفة على فورمولا ئي ان أعمال التجديد في الاستاد الأولمبي في سيئول تعني أنه لم يعد من الممكن استخدامه كمكان للاستضافة، وأن فورمولا ئي كانت تستكشف مواقع أخرى في كوريا الجنوبية لاستضافة سباق 20 مايو المقبل.

وكان جدول السباقات المؤقت يضع تصورا يتمثل في إقامة سباقين في عاصمة كوريا الجنوبية، التي استضافت السباق الختامي في الموسم المنقضي.

وستنظم إندونيسيا سباقين في يونيو في جاكرتا، التي ظهرت لأول مرة هذا العام، وفي السعودية (في الدرعية) في يناير وبرلين في أبريل وروما ولندن في يوليو.

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