"وادا": الاتحاد الدولي لكمال الأجسام غير متوافق مع معايير مكافحة المنشطات

المصدر: رويترز

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أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) اليوم الاثنين أن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية غير متوافق مع معايير مكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إن "عدم امتثال الاتحاد الدولي لكمال الأجسام في تنفيذ نظام فحص واختبار وعدم كفاية الموارد لتطوير أي برنامج لمكافحة المنشطات هو الذي دفع إلى هذا التحرك".

وأضاف البيان الصادر عن الوكالة العالمية إن الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لم يطعن في تلك المزاعم.

وتابعت الوكالة العالمية أن جميع أنشطة الاختبار الخاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام ستخضع لإشراف طرف ثالث نتيجة لذلك، في حين سيتم استبعاد ممثلي الاتحاد من المشاركة أو حضور أي أحداث تشمل عدة رياضات بما في ذلك الأولمبياد، وذلك حتى عودة الرياضة للمنافسات.

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