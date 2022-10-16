فرج يهدي إلياس لقب أمريكا المفتوحة للاسكواش ونوران بطلة السيدات

المصدر: رويترز

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انسحب المصري علي فرج مبكراً من نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، بسبب الإصابة، ليهدي اللقب لأول مرة إلى دييجو إلياس من بيرو، السبت، فيما توجت المصرية نوران جوهر بلقب السيدات للمرة الثالثة على التوالي بتغلبها على مواطنتها نور الشربيني.

وبعد دقيقتين فقط من بداية المباراة قرر فرج، البطل مرتين والمصنف الأول الجديد على العالم، الانسحاب واعتذر للجماهير بعد أن بدا أنه يعاني من مشكلة في الركبة.

وأصبحت نوران المصنفة الأولى عالمياً ثاني لاعبة بعد نيكول ديفيز تحرز لقب أمريكا المفتوحة ثلاث مرات بتغلبها 3-1 على نور الشربيني المصنفة الثانية.

واحتاجت نوران إلى 51 دقيقة لتفوز 11-7 و9-11 و11-7 و11-6 على مواطنتها في فيلادلفيا.

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