ايقاف الثنائي الكيني كيبيوجي وويلسون مؤقتا بسبب المنشطات

المصدر: رويترز

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أكدت وحدة نزاهة برياضة ألعاب القوى اليوم الجمعة إنه تم ايقاف الكينية ديانا كيبيوجي الفائزة بماراثون بوسطن 2021 ومواطنتها بيتي ويلسون ليمبوس مؤقتا لاستخدامهما مادة أسيتونيد التريامسينولون المحظورة.

كما تم اتهام الثنائي بعرقلة تحقيق وحدة النزاهة من خلال تقديم معلومات خاطئة أو وثائق زائفة.

وقالت الوحدة في بيان "بعد تحقيقات مكثفة، أوقفت وحدة النزاهة بشكل مؤقت الثنائي الكيني المشارك في سباقات الماراثون والمؤلف من ديانا كيبيوكي وبيتي ويلسون ليمبوس واتهمتهما بارتكاب انتهاكات مختلفة للقواعد العالمية لمكافحة المنشطات في ألعاب القوى.

"هذه الانتهاكات المزعومة لقواعد مكافحة المنشطات تنبع من التحقيقات في المعلومات التي قدمتها الاثنتان لشرح النتائج التحليلية المعاكسة لمستقلبات أسيتونيد التريامسينولون في العينات".

وتم أخذ عينة كيبيوجي بعد فوزها في بوسطن في أكتوبر الماضي وسيتم تجريد العداءة البالغة من العمر 28 عاما من اللقب إذا ثبتت التهم.

وتم فحص عينة ويلسون ليمبوس (31 عاما) بعد فوزها في سباق نصف الماراثون بباريس في سبتمبر من العام الماضي.

ومادة أسيتونيد التريامسينولون هي مادة محظورة في المنافسات عند تناولها بطرق معينة وتندرج تحت فئة الجلوكوكورتيكويد المحظورة والتي يشيع استخدامها كمواد علاجية في الرياضة.

وأضافت وحدة النزاهة" (الجلوكوكورتيكويد) مادة محظورة في المنافسات لأنه عندما يتم تناولها عبر طرق محظورة، ظهر أن هناك دليل واضح على التأثيرات الممنهجة التي يمكن أن تعزز الأداء وتكون ضارة بالصحة".

ويُسمح باستخدام تلك المادة إذا كان بإمكان الرياضيين تقديم إعفاء أو دليل على أن الحصول عليها ليس من خلال طريق محظور.

وتعني أحدث الايقافات أن 10 رياضيين كينيين سقطوا في اختبارات للمنشطات بظهور مادة أسيتونيد التريامسينولون حتى الآن.

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