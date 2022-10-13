إرسال قميص أسطورة السلة الأرجنتيني جينوبيلي إلى الفضاء

المصدر: رويترز

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أرسلت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين اليوم الخميس قميص النجم الأرجنتيني مانو جينوبيلي مع سان أنطونيو سبيرز إلى الفضاء بواسطة بالون.

واحتفالا بدخول جينوبيلي قاعة مشاهير كرة السلة الشهر الماضي، انطلق قميص أسود يحمل الرقم 20 وتوقيع اللاعب السابق من بورجوس بإسبانيا ووصل لارتفاع أكثر من 30 كيلومترا، حيث استقر في مكانه لنحو أربع ساعات.

ولإطلاق القميص في الفضاء، استعانت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي بشركة (بي.2 سبيس) المتخصصة في رحلات الفضاء القريب. ونشرت قنوات الرابطة الخاصة بأمريكا اللاتينية مقاطع مصورة للرحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال إميليو جارسيا دوارتي، مسؤول التسويق برابطة دوري السلة الأمريكي عن أمريكا الجنوبية "قررنا أن نرسل قميص مانو جينوبيلي إلى الفضاء تقديرا لكل ما فعله من أجل اللعبة في أمريكا الجنوبية والرياضة ككل".

وجينوبيلي من أنجح اللاعبين في تاريخ كرة السلة إذ فاز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين أربع مرات خلال 16 موسما قضاها مع سبيرز وذهبية أولمبية.

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