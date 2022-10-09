الترجي يتوج ببطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب الزمالك

المصدر: رويترز

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تغلب الترجي التونسي 28-24 على الزمالك ليتوج ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد اليوم الأحد، وينهي هيمنة الفريق المصري على البطولة القارية.

وتقدم الترجي 12-10 مع نهاية الشوط الأول، لكن الزمالك نجح في التعادل 18-18 بعد مرور 45 دقيقة من عمر المباراة.

وسجل الترجي ثلاثة أهداف متتالية ليتفوق على الزمالك، ويكرر فوزه على الفريق المصري‭‭‭ ‬‬‬بعد نهائي البطولة العربية في تونس قرب نهاية الشهر الماضي.

وبلقبه الثاني في البطولة، بعد أن توج باللقب لأول مرة في 2013،ينهي الترجي هيمنة الزمالك الذي حسم اللقب في آخر ثلاث نسخ في 2017 و2018 و2019. ولم تنظم البطولة في آخر عامين.

والزمالك هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة الأفريقية برصيد 12 لقبا.

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