وفاة البريطاني فيل ريد أول متسابق دراجات نارية يفوز ببطولة العالم عن 83 عاماً

المصدر: رويترز

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توفي البريطاني فيل ريد، أول متسابق دراجات نارية يفوز ببطولة العالم في فئات 125 سي.سي و250 سي.سي و500 سي.سي، الليلة الماضية عن 83 عاما، حسبما أعلنت عائلته.

وفاز ريد، الذي شارك في بطولة العالم من 1961 إلى 1976، ببطولة العالم سبع مرات.

وأعلن نجله نبأ الوفاة في بيان على حسابه في تطبيق إنستغرام.

وأصبح ريد أول متسابق لفريق ياماها يفوز ببطولة العالم في العام 1964 بدراجة 250 سي.سي وحصل على أربعة ألقاب أخرى مع الشركة اليابانية.

وفاز ببطولة 500 سي.سي عامي 1973 و1974 مع علامة إم.بي أجوستا الإيطالية.

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