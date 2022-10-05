محمد الشوربجي الإنجليزي يهزم شقيقه المصري مروان ليحرز لقب سان فرانسيسكو للاسكواش

المصدر: رويترز

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انتفض الإنجليزي محمد الشوربجي ليقلب تأخره إلى فوز 3-1 على شقيقه المصري مروان الشوربجي ويحرز لقب بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش الليلة الماضية.

وأنهى مروان المصنف التاسع عالميا الشوط الأول لصالحه 11-6 لكن شقيقه الأكبر محمد (31 عاما) انتفض ليفوز بثلاثة أشواط متتالية بنتيجة 11-9 و11-2 و11-8.

وهذا هو اللقب الثاني لمحمد الشوربجي، الذي فاجأ الجميع بإعلانه تمثيل إنجلترا بدلا من مصر في وقت سابق من العام الحالي، هذا الموسم بعد بطولة قطر في سبتمبر.

وحقق محمد الشوربجي، المصنف الخامس عالميا، فوزه 15 في 20 مباراة أمام شقيقه كما أنه الأول بعد الخسارة في آخر مواجهتين أمام اللاعب البالغ عمره 29 عاما.

وفي منافسات السيدات، فازت الأمريكية أماندا صبحي على المصرية فريدة محمد بنتيجة 3-1.

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