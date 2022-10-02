أنس جابر تواجه الأمريكية آن لي في أولى مبارياتها بدورة الياسمين

المصدر: د ب أ

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تواجه لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا اللاعبة الأمريكية آن لي المصنفة 64 في أولى مبارياتها بدورة الياسمين الدولية بتونس.

وستخوض جابر منافسات البطولة من فئة 250 نقطة والبالغ مجموع جوائزها 250 ألف دولار، أمام جمهورها في مدينة المنستير.

وتلعب جابر المرشحة بقوة للفوز بلقب الدورة، أولى مبارياتها في الدور الأول بالمجموعة الأولى بعد غد الثلاثاء على الملعب الرئيسي الذي يتسع لـ2500 متفرج.

وسُحبت القرعة الخاصة بالمنافسات في حفل بقلعة الرباط التاريخية بالمنستير مساء أمس السبت.

وبدأت الأدوار التمهيدية لبطولة السيدات أمس السبت وتستمر اليوم الأحد وتتأهل ست لاعبات الى الجدول النهائي للدورة التي تستمر منافساتها حتى يوم التاسع من الشهر الجاري.

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