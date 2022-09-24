نادال يعلن انسحابه من بطولة كأس لافر عقب اعتزال فيدرر

المصدر: د ب أ

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انسحب النجم الإسباني رافاييل نادال من بطولة كأس لافر للتنس بعدما تلقى والنجم السويسري روجيه فيدرر الهزيمة في منافسات الزوجي، وذلك في آخر مباراة بمسيرة فيدرر الاحترافية.

وأعلن منظمو البطولة اليوم السبت أن نادال أرجع انسحابه من البطولة "لأسباب شخصية"، حيث تردد أنه سيتوجه إلى بلاده على الفور كي يكون بجانب زوجته التي أوشكت على وضع مولودها الأول.

وسيحل البريطاني كاميرون نوري مكان نادال في مجموعة أوروبا ببطولة كأس لافر المقامة في لندن والتي تستمر منافساتها حتى غد الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن نادال ربما ما كان ليشارك في البطولة تماما لولا طلب فيدرر منه خوض منافسات الزوجي إلى جانبه، وذلك في آخر بطولة بمسيرة فيدرر.

وخسر الثنائي فيدرر ونادال أمام الثنائي المكون من الأمريكيين جاك سوك وفرانسيس تيافوي، من مجموعة العالم، مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش)، وقد كانت آخر مباراة رسمية لفيدرر الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وكان فيدرر قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينهي مسيرته عبر بطولة كأس لافر، وذلك بعد أن خضع لثلاث عمليات جراحية في الركبة.

ويحل الإيطالي ماتيو بيريتيني مكان فيدرر في بطولة كأس لافر.

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