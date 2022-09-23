توقف مباراة في كأس ليفر للتنس بعد اشعال أحد المحتجين النار في ذراعه

المصدر: رويترز

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ركض رجل نحو الملعب في استاد أو2 بلندن وأضرم النار في ذراعه اليوم الجمعة احتجاجا على استخدام طائرات خاصة في بريطانيا مما أدى لتوقف مباراة ستيفانوس تيتيباس ودييجو شوارتزمان في كأس ليفر للتنس لفترة وجيزة.

وتصرف أفراد الأمن بسرعة لسحب الرجل من الملعب قبل استئناف اللعب بعد فحص سريع للأرضية التي لم تتضرر بسبب الواقعة الغريبة.

وقال مسؤول في إدارة البطولة "اندفع رجل إلى أرض الملعب بعد ظهر اليوم وسرعان ما أخرجه رجال الأمن.

"توقف اللعب لفترة وجيزة، وتم اعتقال الرجل وتتعامل الشرطة مع الموقف".

والرجل، الذي لجأ للاحتجاج خلال المجموعة الثانية من المباراة، كان يرتدي قميصا عليه عبارة "اوقفوا الطائرات الخاصة في المملكة المتحدة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية ان الرجل هو عضو في مجموعة تحمل نفس الاسم تدعي أن "انبعاثات الكربون في عام 2022 تمثل إبادة جماعية".

وواصل تيتيباس المباراة ليفوز 6-2 و6-1 ويمنح فريق أوروبا التقدم 2-صفر أمام فريق بقية العالم بعد أن تغلب كاسبر رود في وقت سابق على جاك سوك 6-4 و5-7 و10-7.

ومن المقرر أن يصل السويسري روجر فيدرر إلى الملعب في وقت لاحق اليوم لخوض المباراة الأخيرة في مسيرته، حيث سيشارك اللاعب البالغ من العمر 41 عاما غريمه الكبير رافائيل نادال في مواجهة الزوجي الأمريكي سوك وفرانسيس تيافو.

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