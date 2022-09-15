سيرينا قد تعود للتنس بطريقة "برادي"

المصدر: رويترز

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ربما قررت سيرينا وليامز الابتعاد عن التنس، لكنها ألمحت إلى أن مسيرتها قد تستمر عندما تحدثت عن المخضرم توم برادي لاعب كرة القدم الأمريكية، والذي اعتزل لفترة قصيرة قبل أن يعود مرة أخرى.

وخلال مقابلة مع برنامج (جود مورنينغ أمريكا) بمحطة أيه.بي.سي، لم تستبعد اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى السير على خطى برادي الفائز بلقب الدوري الأمريكي سبع مرات.

وقالت وليامز، والتي أدلت بتعليق مماثل خلال ظهورها يوم الثلاثاء في برنامج (ذا تونايت شو) على شبكة إن.بي.سي "قلت ذلك للتو، كما تعلم، أعتقد أن توم برادي بدأ اتجاها رائعا حقا".

وأعلن برادي اعتزاله في فبراير قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بستة أسابيع، وقاد تامبا باي باكنيرز للفوز على دالاس كاوبويز في افتتاح دوري كرة القدم الأمريكية مطلع الأسبوع الحالي ليبدأ موسمه 23 في البطولة.

وأعلنت وليامز عزمها الاعتزال في مقال لمجلة فوج الشهر الماضي، وبينما لم تؤكد أن بطولة أمريكا المفتوحة هي الأخيرة لها، فقد حصلت على تكريم قبل كل مباراة لها في البطولة والتي ودعت منافستها من الدور الثالث هذا الشهر.

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