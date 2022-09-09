أُنس جابر تسحق غارسيا وتبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

المصدر: رويترز

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سحقت التونسية أُنس جابر منافستها كارولين غارسيا بنتيجة 6-1 و6-3، لتبلغ نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية وتنهي سجل اللاعبة الفرنسية وتتأهل إلى المباراة النهائية الثانية لها في البطولات الأربع الكبرى هذا العام.

ولم تخسر غارسيا أي مجموعة في طريقها للدور قبل النهائي، وتأزم موقفها سريعا عندما كسرت أُنس إرسالها في الشوط الأول قبل أن تحسم المجموعة الأولى في 23 دقيقة بفضل ست ضربات إرسال ساحقة و11 ضربة ناجحة.

ومع بلوغ الدور قبل النهائي بإحدى البطولات الأربع الكبرى لأول مرة والانتصار في آخر 13 مباراة، فقدت غارسيا سلاحها الأهم وهو إرسالها.

وصرخت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى خلال ويمبلدون هذا العام واشتهرت بأنها "وزيرة السعادة"، عندما سددت ضربة إرسال ساحقة لتحقق الفوز.

وقالت أُنس "حاولت في المجموعة الثانية، لكن مستواها تحسن حقا وأنا سعيدة لعدم خسارة إرسالي في النهاية لأن الأمر كان سيصبح صعبا".

ومرت أُنس بفترة متقلبة في الاستعداد لأمريكا المفتوحة آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، إذ ودعت بطولة سان هوزيه مبكرا وانسحبت من الدور الأول في تورونتو بسبب مشاكل في البطن، لكنها كانت سعيدة على أرض ملعب آرثر آش، حيث تحولت إلى لاعبة مفضلة لدى الجماهير.

وقالت أُنس، التي أصبحت أول لاعبة من شمال أفريقيا تبلغ نهائي فردي السيدات على ملاعب فلاشينغ ميدوز "هذا شعور رائع، كان هناك الكثير من الضغط علي بعد ويمبلدون، وأنا سعيدة بتحقيق هذه النتائج". "بدأت موسم الملاعب الصلبة بشكل سيىء، لكني سعيدة الآن ببلوغ النهائي هنا".

وتلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا ضد أرينا سبالينكا في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

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