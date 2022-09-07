مباراة سيرينا الأخيرة كانت الأكثر مشاهدة في تاريخ "ESPN"

المصدر: رويترز

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قالت شبكة (ئي.إس.بي.إن) إن هزيمة سيرينا وليامز في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الجمعة الماضي، والتي من المرجح أن تكون مباراتها الأخيرة، كانت الأكثر مشاهدة في تاريخ الشبكة منذ تأسيسها قبل 43 عاما.

وبلغ متوسط عدد المشاهدين لخسارة سيرينا في الدور الثالث أمام الأسترالية آيلا تومليانوفيتش باستاد آرثر آش في نيويورك 4.8 مليون مشاهد من الساعة 19:15 وحتى 22:30 بتوقيت الساحل الشرقي ووصل إلى 6.9 مليون مشاهد الساعة 22:15.

ونالت سيرينا 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، وعلى الأرجح ستركز بعد اعتزالها على عائلتها وأعمالها.

وساهمت مشاركة سيرينا في ثلاث مباريات في منافسات الفردي ومباراتين في منافسات الزوجي مع شقيقتها فينوس في زيادة عدد المشاهدين في أول خمسة أيام من البطولة حيث وصل إلى متوسط 1.1 مليون مشاهد في شبكة ئي.إس.بي.إن بزيادة 101 في المئة عن تلك الفترة من 2021.

وقالت ئي.إس.بي.إن في بيان "هذا هو العدد الأكبر من المشاهدين في أول خمسة أيام في أمريكا المفتوحة في تاريخ شبكة ئي.إس.بي.إن".

وكان متحدث باسم الشبكة أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن ئي.إس.بي.إن سترحب بإمكانية انضمام سيرينا إلى طاقم التحليل لو قررت السير في هذا الاتجاه بعد الاعتزال.

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