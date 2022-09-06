سبالينكا تقاوم الجمهور وتطيح بكولينز من أمريكا المفتوحة

المصدر: رويترز

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قاومت أرينا سبالينكا الجمهور المتحمس لمنافستها المتألقة مؤخرا دانييلي كولينز لتفوز 3-6 و6-3 و6-2 يوم الاثنين وتصعد لمواجهة كارولينا بليسكوفا في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وانطلقت الأمريكية كولينز بقوة وحسمت المجموعة الأولى لكنها تراجعت في المجموعة الثانية أمام المصنفة السادسة سبالينكا التي ظفرت بها بخامس إرسال ساحق.

وكسرت الإرسال مجددا في المجموعة الفاصلة ورفعت ذراعيها احتفالا حين اصطدم إرسال كولينز بالشبكة في نقطة حسم المباراة.

وحسنت سبالينكا، التي بلغت قبل النهائي في فلاشينج ميدوز العام الماضي، سجلها بالتفوق 4-صفر على كولينز في المواجهات المباشرة.

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