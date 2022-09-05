أنس جابر تتأهل لدور الثمانية في أمريكا المفتوحة لأول مرة

المصدر: رويترز

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تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة إلى دور الثمانية لأول مرة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عقب فوزها 7-6 و6-4 على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا.

وستلتقي أنس جابر، وصيفة بطلة ويمبلدون، مع الأسترالية أيلا تومليانوفيتش من أجل مقعد بالمربع الذهبي.

وكانت أُنس جابر المصنفة الخامسة‭‭ ‬‬قد تفوقت يوم الجمعة الماضية على شيلبي روجرز أمل أمريكا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 4-6 و6-4 و6-3 لتتأهل إلى الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الأولى في تاريخها.

وأضاعت التونسية، التي وصلت لنهائي ويمبلدون، ست من أصل ثماني نقاط لكسر ارسالها سنحت لها في المجموعة الأولى، لكنها عادت لمستواها في المجموعة الثانية حيث خسرت نقطتين فقط على الإرسال الأول.

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