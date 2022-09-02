أزمة أوكرانيا تخيّم على "أمريكا المفتوحة".. كوستيوك ترفض مصافحة أزارينكا

المصدر: رويترز

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اشتعلت التوترات الجيوسياسية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمس الخميس، حيث رفضت الأوكرانية مارتا كوستيوك مصافحة فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء عند الشبكة بعد هزيمتها 6-2 و6-3 في الدور الثاني.

وتبادلت اللاعبتان نقرة سريعة بالمضرب في الملعب رقم 17 بعد أن سددت كوستيوك الكرة في الشبكة في النقطة الثالثة لحسم المباراة، بينما أطلقت أزارينكا وصيفة البطلة ثلاث مرات في ملاعب فلاشينغ ميدوز العنان لفرحتها.

وقالت أزارينكا "حسنا، لم أندهش لهذا التصرف ولا أعيره اهتماما كبيرا. أصافح المنافسات دائما"، مضيفة أن الأوكرانية ديانا ياسترمسكا فعلت الشيء نفسه في واشنطن الشهر الماضي.

وتابعت "لا يمكنني إجبار أي لاعبة على مصافحتي. إنه قرارها الشخصي. ما هو شعوري؟ ليس أهم شيء في العالم الآن".

وكانت هذه أحدث واقعة من التوترات في آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، حيث يتنافس لاعبون ولاعبات من روسيا وروسيا البيضاء وأوكرانيا بينما يدور صراع عسكري بين روسيا وأوكرانيا.

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