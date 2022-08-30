لاعبة تنس تنتقد الشركة الراعية لها جهاراً في الملعب

المصدر: رويترز

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اعتذرت بطلة أمريكا المفتوحة للتنس سابقا الكندية بيانكا أندريسكو لشركتها الراعية نايكي عن غضبها في الملعب بسبب انتقاد ملابسها خلال مباراة الدور الأول في ليلة عاصفة.

وكانت أندريسكو في ملعب غراند ستاند لمواجهة هارموني تان لكن الرياح في الملعب المفتوح استمرت في رفع تنورتها والتأثير على ضرباتها، مما أجبر اللاعبة البالغة من العمر 22 عاما على الاقتراب من الحكم الرئيسي وطلب استراحة إضافية لتغيير ملابسها.

وقالت للحكم "هل ستعتبر هذه واحدة من الاستراحات المسموحة لي بالدخول لدورة المياه؟ أعني إنه ليس خطئي، إنه خطأ نايكي. هذه الملابس سيئة للغاية... أحتاج أن أذهب (أغير)، هذا أمر سيىء حقا".

وعادت أندريسكو مرتدية قميصا أبيض من نايكي وتنورة أخرى لتهزم تان 6-صفر 3-6 و6-1.

وقالت للصحفيين "كان الأمر يزعجني فقط خلال بعض الضربات الأمامية. شعرت وكأنها كانت ترتفع نوعا ما قليلا. من الواضح أن الريح لم تساعد". "لكنني لم أقصد عدم احترام فيما قلته للحكم. كنت أحاول إقناعه بألا يعتبر ذلك استراحة دخول دورة المياه، لأنني أعلم أننا نحصل على استراحتين فقط. لقد كان لطيفا للغاية بموافقته".

وأضافت "كان بإمكاني بالتأكيد استخدام عبارات أخرى. لذلك أعتذر لأي شخص لم أحترمه. أنا أحب نايكي وأتمنى أن أكون معهم لبقية حياتي!".

وستلعب أندريسكو في الدور الثاني مع البرازيلية بياتريس حداد مايا.

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