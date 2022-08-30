سيرينا تؤجل اعتزالها بفوز أول في "أمريكا المفتوحة"

المصدر: رويترز

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أشارت سيرينا وليامز إلى أنها ليست مستعدة تماما للاعتزال بعد تأهلها إلى الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6-3 و6-3 على دانكا كوفينيتش القادمة من الجبل الأسود.

وسيكون هذا الانتصار، على كوفينيتش المصنفة 80 والثاني للاعبة الأمريكية هذا العام، بمثابة دفعة ثقة لسيرينا، لكن طريقها إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للفوز ببطولات الفردي للسيدات أصبح الآن صعبا.

وستلتقي سيرينا في الدور الثاني مع الإستونية المصنفة الثانية أنيت كونتافيت، التي تغلبت على جاكلين كريستيان 6-3 و6-صفر.

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