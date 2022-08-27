كوكو جوف: سيرينا ملهمتي وأول أموال حصلت عليها في حياتي كانت بسببها

المصدر: رويترز

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غالبا ما تتحدث الأمريكية كوكو جوف عن مواطنتها سيرينا وليامز كمصدر إلهام، وقالت اللاعبة الشابة أمس الجمعة إنها يجب أن توجه جانبا من الشكر للاعبة التي نالت 23 لقبا للبطولات الأربع الكبرى في التنس على حصولها على أول راتب في حياتها.

وقالت جوف للصحفيين قبل بدء منافسات القرعة الرئيسية لبطولة أمريكا المفتوحة يوم الاثنين المقبل منتزعة صورة لها مع مثلها الأعلى في فترة الطفولة من بين مجموعة من الصور "قابلت سيرينا لأول مرة، وهي بالتأكيد لا تعرف هذا". "أعتقد أنني كنت في التاسعة أو العاشرة من عمري. لقد احتاجوا بديلا (دوبلير) لتقمص شخصيتها وهي صغيرة..". "أعتقد أنه كان من أجل إعلان لشركة دلتا. لا أعتقد أنهم استخدموها (تلك اللقطة) أبدا. لكن كان هذا يعد أول شيك حصلت عليه عندما كنت طفلة". "إنها لا تعرف هذا ولكن أول أموال جمعتها لنفسي كان بسببها، للقيام بإعلان تجاري".

وانضمت جوف التي تحظى بمساندة كبيرة من المشجعين إلى لاعبات أخريات في بطولة أمريكا المفتوحة في كيل المديح لوليامز، التي فازت بأول لقب كبير لها قبل ولادة جوف وستعتزل قريبا بعد أن ألهمت جيلا من الرياضيين السود.

وقالت جوف "كبرت ولم أكن أعتقد أنني مختلفة عن بقية زميلاتي وزملائي لأن اللاعبة الأولى في العالم كانت شخصية تشبهني". "أعتقد أن هذا هو أكبر وأهم شيء يمكنني الاستفادة منه ضمن كل ما تعلمته من سيرينا".

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