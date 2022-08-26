رغم غيابه لأكثر من عام.. فيدرر الأعلى دخلاً بين لاعبي التنس في 2022

المصدر: رويترز

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كشفت مجلة فوربس أن روغر فيدرر؛ المصنف الأول على العالم سابقا، احتفظ بمكانه على رأس قائمة لاعبي التنس الأعلى دخلا في العالم للعام 17، رغم أنه لم يلعب منذ قرابة 14 شهرا.

ولم يظهر اللاعب السويسري البارز (41 عاما) منذ ويمبلدون العام الماضي بعد أن خضع لجراحة أخرى في ركبته.

ومع ذلك، حصل فيدرر الفائز بعشرين لقبا في البطولات الأربع الكبرى على نحو 90 مليون دولار قبل الضرائب ورسوم الوكلاء خلال 12 شهرا الماضية ليتصدر القائمة.

وجاءت هذه الأموال من "الرعاية والمشاركة في فعاليات ومناسبات تجارية أخرى".

وتحتل اليابانية نعومي أوساكا، التي فازت بأربعة ألقاب كبرى، المركز الثاني في القائمة بعد أن جنت حوالي 56.2 مليون دولار في العام الماضي.

ودشنت اللاعبة البالغ عمرها 24 عاما شركة إعلامية جديدة بالشراكة مع نجم دوري السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس ووكالة رياضية جديدة في يونيو.

وهي لاعبة التنس الأعلى دخلا، حيث تخطت سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا كبيرا والتي ستعتزل بعد أمريكا المفتوحة التي تبدأ الأسبوع المقبل.

وحصلت وليامز على 35.1 مليون دولار هذا العام لتتفوق على رافائيل نادال المصنف الأول على العالم سابقا (31.4 مليون دولار) ونوفاك ديوكوفيتش (27.1 مليون دولار).

وظهرت إيما رادوكانو بطلة أمريكا المفتوحة لأول مرة في القائمة بعد أن ذاع صيتها العام الماضي عندما أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات في عصر الاحتراف تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى.

وجاءت اللاعبة البريطانية الشابة في المركز السادس في القائمة برصيد 21.1 مليون دولار بينما جاء بطل أمريكا المفتوحة للرجال والمصنف الأول عالميا دانييل ميدفيديف في المركز السابع محققا 19.3 مليون دولار.

ويحتل كي نيشيكوري (13.2 مليون دولار) وفينوس وليامز (12 مليون دولار) المركز الثامن والتاسع بينما يكمل الإسباني كارلوس ألكاراز (10.9 مليون دولار) أول عشرة مراكز.

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