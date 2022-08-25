أرملة برايانت تحصل على 16 مليون دولار بعد نشر صور من موقع تحطم الطائرة

المصدر: رويترز

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ذكرت عدة تقارير إعلامية الليلة الماضية أن هيئة محلفين منحت أرملة نجم كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي برايانت 16 مليون دولار، مقابل مشاركة صور رفات بشرية في موقع تحطم طائرة هليكوبتر، حيث قتل زوجها وابنتهما جيانا البالغ عمرها 13 عاما وسبعة آخرين العام 2020.

ورفعت فانيسا برايانت دعوى قضائية ضد مقاطعة لوس أنجليس زاعمة انتهاك الخصوصية بعد اتهام أعضاء من إدارة مقاطعة لوس أنجليس وإدارات الإطفاء بمشاركة الصور المروعة للحادث في أماكن غير رسمية بما في ذلك في حانة.

وحصل كريس تشيستر، الذي كانت زوجته سارة (45 عاما) وابنته بايتون (13 عاما) من بين القتلى في الحادث والذي انضم إلى دعوى برايانت، على 15 مليون دولار ليصل إجمالي المبلغ الذي أقرته هيئة المحلفين إلى 31 مليون دولار.

وقامت برايانت، التي كانت في قاعة المحكمة في لوس أنجليس عندما صدر الحكم بعد محاكمة استمرت 11 يوما، بوضع يديها على وجهها وبكت. ورفضت هي ومحاميها التحدث إلى الصحفيين أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة.

وتوفي كوبي برايانت وابنته جيانا وسبعة أشخاص آخرين في حادث تحطم الطائرة في كالاباساس في كاليفورنيا في 26 يناير 2020.

كما رفعت فانيسا برايانت دعاوى قضائية ضد شركة طائرات الهليكوبتر المستأجرة.

ووافقت المقاطعة بالفعل على دفع 2.5 مليون دولار لتسوية قضية مماثلة رفعتها أسر الضحايا الآخرين الذين لقوا حتفهم في الحادث.

وكان برايانت يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته. ولعب 20 موسما مع لوس أنجليس ليكرز وقاده للفوز باللقب خمس مرات.

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