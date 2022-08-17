"سيرينا" تخسر "مواجهة الأجيال"

المصدر: رويترز

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خرجت إيما رادوكانو منتصرة في مواجهة الأجيال أمام الأسطورة سيرينا وليامز، إذ فازت بنتيجة 6-4 و6-صفر في الدور الأول ببطولة سينسناتي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وبعد بداية متواضعة، تحسن أداء سيرينا الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عندما سددت ضربتي إرسال ساحقتين لتقلص الفارق إلى 4-3.

لكن اللاعبة الإنجليزية بطلة أمريكا المفتوحة سددت إرسالا ساحقا لتحسم المجموعة الأولى، ثم كسرت إرسال منافستها في بداية الثانية.

ولم تواجه رادوكانو أية مشكلة بعد ذلك لتفوز في أول مواجهة أمام سيرينا.

وقالت رادوكانو في مقابلة بأرض الملعب "أعتقد أننا كلنا بحاجة لتحية سيرينا على مسيرتها المذهلة.

"أنا ممتنة لفرصة مواجهتها. كل ما حققته كان ملهما، لذا أنا فخورة حقا بمواجهتها".

وكانت سيرينا (40 عاما) وصلت إلى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بحلول موعد ولادة رادوكانو في نوفمبر 2002.

ونالت سيرينا لقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017 بينما كانت حاملا في ابنتها أولمبيا التي حضرت المباراة.

وبخروجها، لم يعد أمام سيرينا سوى بطولة أخيرة قبل إسدال الستار عن مسيرتها التاريخية، حيث ستشارك في أمريكا المفتوحة التي تنطلق في 29 أغسطس.

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