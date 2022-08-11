قرار اعتزال سيرينا يرفع مبيعات تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة

المصدر: رويترز

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قالت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لرويترز الليلة الماضية إن الطلب على شراء التذاكر لمشاهدة سيرينا وليامز في آخر بطولاتها ارتفع في غضون 24 ساعة بعد إعلان اعتزالها بعد البطولة الكبرى التي ستقام على الملاعب الصلبة في نيويورك.

وقال آدم بوديلي؛ المتحدث باسم الشركة "نرى عادة ارتفاعا في الطلب على التذاكر عندما يعلن لاعب اعتزاله، وهذا هو الحال بشكل خاص عندما فعلتها سيرينا وليامز التي يمكن القول إنها واحدة من أعظم من لعب التنس عبر التاريخ.

"خلال 24 ساعة الماضية، شهدت مبيعات تذاكر بطولة أمريكا المفتوحة ارتفاعا ثماني مرات أكثر من المتوسط اليومي، ولكن الخبر السار للجماهير هو أن متوسط سعر التذكرة ظل ثابتا، مما يشير إلى أن هناك الكثير من الجماهير ترغب في مشاهدة هذه اللحظة التاريخية في الرياضة".

وحصدت سيرينا ستة من ألقابها 23 الكبرى في أمريكا المفتوحة ووصلت إلى النهائي في فلاشينغ ميدوز آخر مرة العام 2019.

وسيطرت سيرينا (40 عاما) وشقيقتها فينوس على عالم التنس عندما خرجتا من ملاعب كومبتون المليئة بالجريمة في كاليفورنيا في سن المراهقة واستمرتا في السيطرة وتغيير وجه الرياضة التي يغلب عليها أصحاب البشرة البيضاء.

وفازت سيرينا باخر ألقابها الكبرى في العام 2017 في بطولة أستراليا المفتوحة أثناء حملها بابنتها أولمبيا.

وكتبت سيرينا، التي خاضت مباراتين فقط هذا العام، في مقال لمجلة فوج "لم يعجبني قط كلمة اعتزال. ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أقوم به هي التطور. أنا هنا لأخبرك أنني أتطور بعيدا عن التنس، نحو أشياء أخرى مهمة بالنسبة لي".

ومن المؤكد أن اعتزال سيرينا سيكون قصة رئيسية عندما تبدأ بطولة أمريكا المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

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