بعد فقدان معداته مرتين.. فايدك بطل العالم للإطاحة بالمطرقة لن يسافر بالطائرة إلى ميونيخ

المصدر: رويترز

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سيسافر البولندي بافل فايدك صاحب برونزية أولمبياد طوكيو في الإطاحة بالمطرقة بالسيارة إلى ميونيخ بألمانيا للمشاركة في بطولة أوروبا لألعاب القوى بدلا من الطائرة بعد فقدان معداته مرتين.

وأبلغ فايدك شبكة سبورتوفي فاكتي الإخبارية البولندية "بعد المغامرة الأخيرة، أفضل استخدام وسيلة نقل أكثر أمانا".

وشارك فايدك في بطولة العالم في يوجين الشهر الماضي بدون معداته المفضلة، ورغم ذلك نال الذهبية الخامسة له في البطولة.

وغاب الرياضي البولندي عن بطولة في مدينة سوتفيل الفرنسية بعدما فقد معداته خلال السفر.

ولم يستطع فايدك (33 عاما) العثور على معداته للمرة الثانية عند عودته إلى بولندا بعد بطولة العالم. وتلقى حقيبته بعد ذلك بأسبوع ليجد أنها تضررت بسبب المياه جراء الأمطار.

وعانى العديد من المتسابقين البولنديين من المصير ذاته عند العودة من بطولة العالم.

وأضاف "أتمنى للرياضيين الذين اختاروا السفر بالطائرة أن يكونوا أفضل حظا عما حدث مؤخرا".

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