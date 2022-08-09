لويس هاميلتون: كنت قريباً من المشاركة في "توب جان" توم كروز

المصدر: رويترز

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قال لويس هاميلتون إنه رفض عرضا للمشاركة في دور طيار مقاتل في فيلم (توب جان: مافريك) "النخبة: مافريك" للممثل توم كروز بسبب التزاماته في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وأبلغ بطل العالم سبع مرات مجلة "فانيتي فير" أنه كان يرغب في المشاركة.

وأضاف سائق مرسيدس البالغ عمره 37 عاما "أنا صديق لتوم كروز. دعاني لتصوير فيلم (إيدغ أوف تومورو) ومن ثم توددت صداقتنا".

وأشار هاميلتون إلى أنه كان معجبا بفيلم (توب جان) الأصلي الذي تم إصداره في 1986.

وتابع "عندما سمعت عن إصدار الجزء الثاني قلت لنفسي ‭'‬يا إلهي، يجب أن أطلب منه المشاركة، لست مهتما بهوية الدور، حتى لو كنت منظفا في الخلفية‭'‬".

وعٌرض على هاميلتون المشاركة في دور طيار مقاتل، ووصف اضطراره لرفض العرض بأنه "أكثر القرارات الحزينة التي اتخذتها".

ولم يحقق هاميلتون أي فوز هذا الموسم في ظل معاناة فريقه مرسيدس، ويحتل المركز السادس برصيد 146 نقطة متأخرا بفارق 112 نقطة عن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول متصدر البطولة.

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