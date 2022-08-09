"إسبارغارو" يشارك في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للدراجات النارية بكعب مكسور

المصدر: رويترز

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قال أبريليا المنافس في بطولة العالم للدراجات النارية إن أليكس إسبارجارو شارك في سباق جائزة بريطانيا الكبرى رغم كسر في الكعب في القدم اليمنى.

واحتل المتسابق الإسباني البالغ عمره 33 عاما المركز التاسع، ويتأخر بفارق 22 نقطة عن فابيو كوارتارارو حامل اللقب في ترتيب بطولة العالم.

وكان إسبارجارو تعرض لحادث في التجارب الحرة الأخيرة يوم السبت، لكنه شارك في التجارب التأهيلية والسباق رغم الألم.

وقال أبريليا إن إسبارجارو خضع لفحوصات طبية في برشلونة أمس الاثنين.

وأضاف الفريق في بيان "الإصابة لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وطُلب من أليكس الخضوع لراحة تامة لسبعة أيام على أن يستخدم العكازات لعدم تفاقم الإصابة".

ويقام السباق المقبل في النمسا في 21 أغسطس.

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