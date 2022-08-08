المتألق كيريوس يهزم نيشيوكا ويتوّج بلقب واشنطن للتنس

المصدر: رويترز

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سدد الأسترالي نيك كيريوس 12 إرسالا ساحقا خلال فوزه 6-4 و6-3 على يوشيهيتو نيشيوكا ليحصد سابع ألقابه للفردي بمسيرته بالتنس في واشنطن المفتوحة الليلة الماضية مواصلا عامه الرائع.

ولم تظهر علامات التعب على كيريوس بعد وصوله إلى أول نهائي له بالبطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون الشهر الماضي وكسر إرسال منافسه الياباني في أول شوطين بالمجموعتين.

وكسر إرسال نيشيوكا مجددا ليفوز باللقاء عقب الاستحواذ على أكثر من 75 في المئة من نقاط إرساله.

وهذا أول لقب له للفردي منذ تتويجه في الملاعب الصلبة بواشنطن قبل ثلاث سنوات، وكشف عن مستويات جديدة من اللعب في 2022 عقب سنوات من مكافحة مشاكله الذهنية.

وفي وقت سابق بالبطولة أنقذ خمس نقاط لحسم المباراة ليقهر الأمريكي فرنسيس تيافو ويبلغ الور قبل النهائي.

وقال اللاعب الأسترالي "من العاطفي جدا بالنسبة لي رؤية ما حققته من العام السابق وحتى الآن، إنه تحول مذهل، أظهرت جدية وصلابة واستمرارية خلال الفترة السابق لبلوغ هذا المستوى".

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