المننخب التونسي لكرة اليد ينفصل بالتراضي عن مدربه سامي السعيدي

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة اليد الليلة الماضية انفصاله بالتراضي عن سامي السعيدي مدرب المنتخب الأول.

وقال الاتحاد التونسي في بيان إن مجلس إدارته قرر بالإجماع "إنهاء العلاقة التعاقدية مع سامي السعيدي المدرب الوطني للمنتخب الأول بالتراضي".

وجاء الانفصال عن المدرب السعيدي عقب النتائج المخيبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر.

وتولى السعيدي تدريب المنتخب التونسي خلفا للإسباني توني جيرونا في أغسطس 2020.

وأعلن الاتحاد التونسي تشكيل لجنة لاختيار مدرب جديد.

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