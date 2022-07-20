السيدات يذهلن رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في سباق 1500 متر بالموندبال

المصدر: رويترز

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وصف سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سباق 1500 متر للسيدات ببطولة العالم، والذي فازت به الكينية فيث كيبيجون بأنه أحد أفضل السباقات التي شاهدها على الإطلاق.

وقدمت كيبيجون والإثيوبية جوداف تسجاي أداء مذهلا منذ البداية قبل أن تنتزع العداءة الكينية الفوز بسهولة بزمن ثلاث دقائق و52.96 ثانية.

ونالت تسجاي الفضية، فيما ذهبت البرونزية إلى البريطانية لورا ميور، وهي الأولى لها على الإطلاق في بطولة العالم في هذه المسافة.

وأبلغ كو الصحفيين "هذا واحد من أفضل السباقات التي شاهدتها على الإطلاق، كنت مذهولا، كنت أحاول تصديق ما أرى"."اكتشفت أن عند 575 مترا كان الزمن مساويا لما تحقق عند 800 لصاحبة الزمن العالمي، نظرت إلى زمن أول لفة 51.1 ثانية وقلت ‭'‬ما هذا؟‭'‬".

وأضاف "اعترف أنه كان سباقا مثيرا لأن محاولة تسجاي بإجبار كيبيجون على إيقاع سريع منذ البداية لم يكن ليحدث".

وغابت عن السباق الجنوب أفريقية كاستر سيمنيا، بعد حظر مشاركتها في سباقات من 400 متر وحتى الميل بموجب لوائح فروق النمو الجنسي، التي تستبعد العداءات اللاتي لديهن نسبة "غير عادلة" من هرمون التستوستيرون.

وستشارك سيمنيا (31 عاما) في تصفيات خمسة آلاف متر اليوم الأربعاء بعد 13 عاما من خطفها أنظار العالم بفوزها بذهبية 800 متر في بطولة العالم 2009.

وشاركت الناميبية بياتريس ماسيلينجي وأميناتو سيني عداءة النيجر، وهما أيضا تشاركان بموجب لوائح فروق النمو الجنسي، في قبل نهائي 200 متر للسيدات، وقال كو إنه سعيد برؤيتهما في يوجين.

وأضاف "توجهي الكامل في هذا الأمر حول الشمولية لكننا كنا دائما نسترشد بالعلم، والواضح أن التستوستيرون هو المحدد الرئيسي في الأداء.

"بالطبع، أدرك أنها قضايا مجتمعية مع لوائح فروق النمو الجنسي، لكن مسؤوليتي هي حماية نزاهة رياضة السيدات".

وأشار كو إلى أن تنظيم المدى من 400 متر إلى الميل، ليس "ثابتا"، لكن في الوقت الحالي فهذه هي المسافات التي تمكنوا من تقديم حالة علمية لإظهار ميزة التستوستيرون.

وتابع "الأمر لا يتعلق بفرد أو بدولة أو بقارة، بل يتعلق بمجموعة من اللوائح التي أيدتها محكمة التحكيم الرياضية باعتبارها متناسبة وضرورية وواقعية".

وكان الأمر الغريب هو أن كو لم يقابل سيمنيا من قبل على الرغم من معركتها الطويلة والبارزة مع الاتحاد الدولي.

وقال "أتمنى أن أتعرف عليها. إنها مؤهلة للمشاركة وإذا اختارت المنافسة في سباق خارج المسافة المحددة، فهذا أمر متروك لها بالكامل، وستحصل على المعاملة والخدمات التي تحصل عليها أية رياضية".



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