بداية باهتة لبطولة العالم لألعاب القوى وسط حرارة وغياب للجمهور

المصدر: رويترز

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بدأ البولندي بافل فايدك حملته نحو اللقب الخامس على التوالي في الإطاحة بالمطرقة ببطولة العالم لألعاب القوى مسجلا 80.09 متر في التصفيات باليوم الافتتاحي للمنافسات في يوجين أمس الجمعة.

بدأت المنافسات في أجواء شديدة الحرارة مع حضور جماهيري ضعيف في استاد هايوارد فيلد في بداية متواضعة لأول بطولة عالم على الأراضي الأمريكية.

ولم تكن هناك مفاجآت في المسابقة إذ تأهل البولندي الآخر فويتشيخ نوفيتسكي إلى نهائي السبت مسجلا 79.22 متر بعد عام تقريبا من تتويجه بذهبية أولمبياد طوكيو.

وحقق فايدك، الحاصل على برونزية أولمبياد 2020، أفضل رمية في اليوم في محاولته الثانية.

وسجل المجري بنسي هولاس، الفائز ببرونزية بطولة العالم، 79.13 متر، كما سجل النرويجي إيفيند هندريكسن صاحب فضية الأولمبياد 78.12 متر والفرنسي كونتان بيجو، الذي نال فضية بطولة العالم قبل ثلاث سنوات، 77.95 متر.

ويأمل مسؤولو ألعاب القوى في أن تثير النسخة 18 من البطولة اهتمام الجمهور الأمريكي الذي يعطي الأولوية لكرة السلة وهوكي الجليد وكرة القدم الأمريكية والبيسبول وينفق أموالا كثيرا لمتابعة هذه الرياضات.

ورغم أن المنافسات الصباحية لا تجذب الكثير من المشجعين عادة، فإن مشاهد المقاعد الخالية أمس الجمعة خيب آمال المنظمين.

وستتجه الأنظار اليوم إلى الأسطورة الأمريكية أليسون فيلكس، العداءة الأكثر تتويجا في الرياضة، في سباق التتابع أربعة في 400 متر وسط توقعات بأن تخوض سباقها الأخير بالبطولة وسط مراسم وداع مفعمة بالعواطف.

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